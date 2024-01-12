Москва 12 января 2024, 16:53 Собянин рассказал о планах по реновации в Москве Собянин: 150 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации РИА «Новости»

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В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«К концу декабря число участников программы, переехавших в новое жилье или находящихся в процессе переезда, выросло в полтора раза», — уточнил он.

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В список домов, подлежащих реновации, вошло включает 5175 объектов. Под строительство нового жилья выбрали 602 площадки, а 304 новых дома уже ввели в эксплуатацию. На стадии проектирования и строительства находится 413 зданий.

Собянин добавил, что в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили, а в 12 районах и поселениях оно вышло на финишную прямую.

В планах на 2024 год предусмотрели ввод в эксплуатацию более 1,5 миллиона «квадратов» нового жилья и переселение более 50 тысяч жителей. Через пару лет на пике программы реновации в год планируется переселять около 80 тысяч человек.

По словам мэра, построенное по реновации жилье позволит расселить тысячу старых домов в Москве.