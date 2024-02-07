Москва 07 февраля 2024, 11:09 Собянин рассказал о планах по благоустройству улиц в Москве Собянин: 19 общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году РИА «Новости»

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В этом году в Москве запланировали благоустроить 19 общественных пространств. Среди них — территории у выставочного зала ТАСС и Всероссийского музея декоративных искусств, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в столице также появится две новые трамвайные линии. Их проложат на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова.

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«С 2011 года мы благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тысячи гектаров», — уточнил Собянин.

Так, в 2023 году обновили 22 столичные улицы, включая участки Цветного бульвара и улицы вблизи МГТУ имени Баумана, а также территорию Южного речного вокзала.

Кроме того, с 2015 года Фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов, в которых жили поэты и писатели.