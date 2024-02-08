Москва 08 февраля 2024, 15:42 Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий у Москвы-реки Собянин: несколько территорий у Москвы-реки благоустроят в 2024 году РИА «Новости»

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В этом году специалисты продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В планах — обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. А рядом со стадионом «Спартак» укрепят берега.

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Глава города добавил, что за 14 лет в общей сложности удалось благоустроить 68 километров вдоль 42 набережных города. В том числе привести в порядок территории на Воробьевской набережной и Аллее Славы на Воробьевых горах.

Собянин добавил, что на обновленных набережных можно погулять, заняться спортом и отдохнуть, любуясь видом на реку.

В этом году в Москве также запланировали благоустроить 19 общественных пространств. Среди них — территории у выставочного зала ТАСС и Всероссийского музея декоративных искусств.