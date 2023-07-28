Москва 28 июля 2023, 16:33 Собянин рассказал о планах по благоустройству парков Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве «Лужников», Воробьевых гор и Парка Горького Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают благоустройство зеленых территорий. На встрече с жителями Центрального округа города мэр столицы Сергей Собянин поделился планами преображения Воробьевых гор, Парка Горького и «Лужников».

Он рассказал, что одним из первых в свои годы благоустроили Парк Горького. Поэтому на данный момент, согласно новым стандартам, его необходимо преобразить. Например, обустроить новые зоны для отдыха и провести благоустройство на набережной.

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Мэр также уточнил, что на Воробьевых горах частный инвестор за пять лет уже построил основные объекты: горнолыжные спуски, один из трамплинов и другие спортивные объекты. В этом году рабочие приступили к устройству Воробьевской набережной и реконструкции дворца пионеров.

Кроме этого, мэр отметил и планы на «Лужники». По словам Собянина, это место станет не только точкой притяжения для спортсменов, но и для всех жителей района. Он добавил, что олимпийский комплекс будет одной из центральных площадок Московского урбанистического форума (МУФ).

Также Собянин подчеркнул важность открытия парка «Зарядье» в Москве. Он сказал, что это было необходимо сделать из-за отсутствия должного озеленения в центре мегаполиса.

Ранее мэр столицы сообщил о преображении парка «Яуза» после благоустройства.