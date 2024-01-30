Москва 30 января 2024, 10:57 Собянин рассказал о новых услугах и сервисах на портале mos.ru Собянин: услугами и сервисами mos.ru в 2023 году воспользовались 760 млн раз РИА «Новости»

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В 2023 году на портале mos.ru появились новые услуги и сервисы. О нововведениях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В прошлом году на нем [портале] зарегистрировались больше 400 тысяч новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 миллионов раз», — уточнил он.

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Мэр сообщил, что в 2023 году на портале улучшили поиск, появилась вкладка «Помощь», а в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность». Кроме того, на сайте запустили суперсервис «Мой питомец», обновили услугу записи в первый класс, пополнили каталог в сервисе «Вывоз ненужных вещей».

По словам Собянина, портал постоянно развивается и помогает москвичам решать повседневные задачи быстро и просто.

Ранее в Москве появился сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Приложение создал студент Московского авиационного института.