07 июля 2023, 11:46
Собянин рассказал о новых школах, детских садах и поликлиниках в трех округах Москвы
Мэр Москвы Собянин: строительство детского сада завершили на Левобережной улице в Ховрине
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о завершении строительства детского сада на 200 мест на Левобережной улице в Ховрине.
В нем будут работать современные группы, музыкальный зал со сценой, помещения для развивающих занятий, медицинский кабинет, логопед и психолог.
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Кроме того, в этом году на Зеленоградской улице открыли детскую поликлинику, соответствующую новому московскому стандарту. Внутри медучреждения разместили необходимое оборудование для современной диагностики и лечения.
В районе Волоколамского шоссе завершили строительство школы на 1100 учеников и двух детских садов. Также началась подготовка к открытию еще одного дошкольного учреждения со спортивно-оздоровительным уклоном.
Также в Северо-Восточном и Северо-Западном округах Москвы появятся второй детский сад в ЖК Green Park и школа с детсадом в ЖК Holland Park в Покровском-Стрешневе.
В Беговом районе САО откроют поликлинику, а в Головинском отреставрируют здания Московского государственного университета спорта и туризма.
Ранее Москомэкспертиза согласовала проект детсада на 150 мест в столичном районе Южное Бутово.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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