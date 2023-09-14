Москва 14 сентября 2023, 09:33 Собянин рассказал о новых сервисах на платформе МЭШ Мэр Москвы Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ Сайт мэра и правительства Москвы

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Ученики столичных образовательных учреждений на регулярной основе пользуются электронным дневником от МЭШ. В текущем году в сервис внесли ряд дополнений. Среди них — личное расписание допкружков, доступ к интерактивным учебникам, контурным картам и так далее. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во-первых, электронный дневник стал полноценным личным органайзером школьника. С нового учебного года в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе», — рассказал он.

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Собянин добавил, что ученики смогут внести в расписание личные мероприятия. Это необходимо для обучения ребят правильному распоряжению своим временем.

Также в дневнике появится информация о теме предстоящей контрольной и дате ее проведения, для того чтобы школьники заранее подготовились.

Специалисты обновили и образовательный контент. Версии учебников, которые можно найти в дневнике, — это пособия с «живыми» картинками и 3D-иллюстрациями.

Мэр города отметил, что к «Московской электронной школе» стали подключаться и студенты колледжей. В пилотном проекте — уже 20 образовательных учреждений.

Ранее сообщили, что московские школы оборудовали сетью Wi-Fi и ноутбуками для учителей.