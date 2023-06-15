Москва 15 июня 2023, 14:12 Собянин рассказал о новых МЦД в Москве Мэр Москвы Собянин: новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки Сайт мэра и правительства Москвы

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Объем пассажирских перевозок в сутки возрастет в два раза благодаря новым МЦД, цитирует агентство городских новостей «Москва» заявление мэра столицы Сергея Собянина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, два действующих диаметра перевозят ежедневно до 500 тысяч человек. Новые МЦД, которые планируют запустить в этом году, смогут перевозить в сутки миллион человек.

Пятый МЦД остается. Он небольшой. Надо прорыть под Москвой 20 километров под землей, но уже этим занимаемся. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин заявил, что диаметры стали самым масштабным транспортным проектом Европы. Он уточнил, что для федерального бюджета проект уже окупился в шестикратном размере.

Ранее москвичам рассказали, что ЦППК подготовит почти 350 специалистов к запуску МЦД-3 и МЦД-4.