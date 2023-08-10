Москва 10 августа 2023, 11:54 Собянин рассказал о новых мерах поддержки социального предпринимательства Мэр Москвы Собянин расширил меры поддержки социального предпринимательства Фото: Личный блог Сергея Собянина

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Компании и проекты в области социального предпринимательства получат больше финансовой помощи от властей. О новых мерах поддержки рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице работают более 46 тысяч социально ориентированных организаций, которые инвестируют в производство социально значимых товаров и услуг, трудоустраивают людей с инвалидностью, многодетных родителей и выпускников детских домов.

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Глава города отметил, что для развития такого бизнеса расширили финансовую поддержку компаний и проектов в сфере соцпредпринимательства. Теперь бизнесмены любого уровня после обучения городским образовательным или акселерационным программам смогут рассчитывать на гранты до трех миллионов рублей, чтобы компенсировать до 75% затрат на проекты.

Мэр добавил, что для лауреатов конкурсов и лучших участников программ в сфере соцпредпринимательства предусмотрена финансовая поддержка до 300 тысяч рублей.

Ранее жителям столицы сообщили, что свыше 700 НКО примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы. В этом году социально ориентированные некоммерческие организации подали 900 заявок.