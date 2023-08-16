Москва 16 августа 2023, 10:45 Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы Мэр Москвы Собянин: экология города улучшается благодаря высокотехнологичным производствам Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что переход к экологически чистому производству и модернизация инфраструктуры стали для города новой индустриализацией. Его слова на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покоровке передало АГН «Москва».

Мэр уточнил, что важную роль в экологии мегаполиса играет как обновление систем производства, так и внедрение зеленого транспорта в систему Москвы.

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«Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается за счет высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений», — заявил Собянин.

Ранее в Москве у набережных Марка Шагала, Новоданиловской и Нагатинской установили три новых плавучих причала для электросудов, что увеличило количество установок в городе до четырех.