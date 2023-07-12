12 июля 2023, 11:45
Собянин рассказал о новой больнице в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Коммунарке построили настоящий медицинский город
В Коммунарке возвели новый крупный медицинский центр. Сейчас там достраивают корпус лучевой терапии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями ТиНАО.
В Коммунарке мы построили не просто больницу, а настоящий медицинский город, по масштабам и качеству не уступающий лучшим медицинским центрам мира.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Глава города добавил, что строительство, с точки зрения проектирования медицинских технологий, велось с учетом опыта ведущих стран мира, в частности Германии, Швеции, США, Южной Кореи.
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«Мы проектировали не советскую больницу, а больницу завтрашнего дня», — заявил он.
Мэр уточнил, что открыть центр хотели к 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 запуск отложили. На сегодня его оснастили современными технологиями и новаторским оборудованием.
Собянин также добавил, что Коммунарке присвоили статус одного из пяти онкологических центров Москвы.
Ранее глава города рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице.
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Сергей Собянин
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