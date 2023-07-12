Москва 12 июля 2023, 11:45 Собянин рассказал о новой больнице в Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Коммунарке построили настоящий медицинский город Сайт мэра и правительства Москвы

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В Коммунарке возвели новый крупный медицинский центр. Сейчас там достраивают корпус лучевой терапии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями ТиНАО.

В Коммунарке мы построили не просто больницу, а настоящий медицинский город, по масштабам и качеству не уступающий лучшим медицинским центрам мира. Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города добавил, что строительство, с точки зрения проектирования медицинских технологий, велось с учетом опыта ведущих стран мира, в частности Германии, Швеции, США, Южной Кореи.

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«Мы проектировали не советскую больницу, а больницу завтрашнего дня», — заявил он.

Мэр уточнил, что открыть центр хотели к 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 запуск отложили. На сегодня его оснастили современными технологиями и новаторским оборудованием.

Собянин также добавил, что Коммунарке присвоили статус одного из пяти онкологических центров Москвы.

Ранее глава города рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице.