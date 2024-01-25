Москва 25 января 2024, 16:47 Собянин рассказал о московских предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию Собянин: КРЗ помогла в импортозамещении более чем 50 московским компаниям Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В 2023 году свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«КРЗ курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке — в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий», — уточнил он.

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По словам мэра, основная задача корпорации заключается в облечении выхода на рынок для предпринимателей. Она помогает локализовать бизнес в Москве, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования.

Кроме того, корпорация является центром компетенций в сфере аддитивных технологий. Ее оснастили необходимым оборудованием для обратной разработки и 3D-печати изделий из различных материалов.

Собянин добавил, что предприятия кластеров смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи КРЗ.

Ранее особая экономическая зона «Технополис Москва» отметила 18-летие. В 2023 году на ней открыли 35 новых производств.