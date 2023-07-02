02 июля 2023, 09:39
Собянин рассказал о модернизации систем водоснабжения и водоотведения ТиНАО
Мэр Собянин: в Новой Москве продолжат масштабную модернизацию систем водоснабжения
Специалисты продолжают усовершенствовать системы водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. За 11 лет удалось увеличить в четыре раза объем воды столичного водопровода, поставляемой на эти территории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, с 2012 года рабочие заменили более 65 километров водопроводных сетей, провели реконструкцию 24 водозаборных узлов, а также отремонтировали и возвели 10 очистных сооружений. Кроме того, удалось перевести 14 узлов с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города.
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Глава города отметил, что реконструкцию очистных сооружений «Шишкин лес» завершат к концу этого года. На этом объекте планируют применить современные технические решения. При этом 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в РФ.
Собянин добавил, что сточные воды будут очищать механическим и биологическим методом, а после они пройдут доочистку на дисковых микрофильтрах и обеззараживание на ультрафиолетовых установках. Работы проводят, не останавливая производство.
Ранее Бирюков сообщил, что московские водохранилища наполнили в достаточном объеме для бесперебойной работы.
Благоустройство
Ремонтные работы
Сергей Собянин
Москва 2023
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