Москва 02 июля 2023, 09:39 Собянин рассказал о модернизации систем водоснабжения и водоотведения ТиНАО Мэр Собянин: в Новой Москве продолжат масштабную модернизацию систем водоснабжения Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты продолжают усовершенствовать системы водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. За 11 лет удалось увеличить в четыре раза объем воды столичного водопровода, поставляемой на эти территории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, с 2012 года рабочие заменили более 65 километров водопроводных сетей, провели реконструкцию 24 водозаборных узлов, а также отремонтировали и возвели 10 очистных сооружений. Кроме того, удалось перевести 14 узлов с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города.

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Глава города отметил, что реконструкцию очистных сооружений «Шишкин лес» завершат к концу этого года. На этом объекте планируют применить современные технические решения. При этом 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в РФ.

Собянин добавил, что сточные воды будут очищать механическим и биологическим методом, а после они пройдут доочистку на дисковых микрофильтрах и обеззараживание на ультрафиолетовых установках. Работы проводят, не останавливая производство.

Ранее Бирюков сообщил, что московские водохранилища наполнили в достаточном объеме для бесперебойной работы.