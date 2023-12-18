18 декабря 2023, 10:45
Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в Москве
Собянин: более 20 километров дорог модернизируют в Москве
В Москве продолжат проводить работы развитию улично-дорожной сети. В ближайшее время отремонтируют и построят более 20 километров дорог в разных районах города. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в поселении Десеновское отремонтируют и построят примерно 10 километров дорожного покрытия для обеспечения более удобного доступа к деревням Власьево и Пыхчево. Кроме того, в планах города — возвести мост на Власьевской улице и модернизировать Новотроицкое шоссе.
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В районе аэропорта Внуково и деревни Изварино обновят около семи километров дорог, включая улицы Привольная, Солнечная, Межевая и три проектируемых проезда, а также построят мост через Алешин ручей в створе Солнечной улицы.
В Филевском парке и Дорогомиловском районах запланировали ремонт примерно 3,6 километров дорожного покрытия, включая работу на путепроводе длиной 215 метров, идущем от Шелепихинского моста в направлении Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и в районе набережной Тараса Шевченко.
В Подмосковье также началось обновление дорожной сети. Там еще в пяти округах завершился ямочный ремонт.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
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