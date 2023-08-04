Москва 04 августа 2023, 09:44 Собянин рассказал о масштабных инвестиционных проектах в Москве Мэр Москвы Собянин подвел итоги льготной программы для инвесторов Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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Москва продолжает взаимодействие с бизнесом в расширении и запуске инновационных и социально значимых проектов. Около 37 гектаров земли передали 15 инвесторам под строительство их производств, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Взаимодействуем с бизнесом в расширении и запуске инновационных и социально значимых проектов. В Москве для этого работает в том числе механизм МаИП. Тем, кто хочет открывать производства на территории города, выделяем землю под строительство без торгов по льготной ставке — один рубль в год», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что за время действия программы инвесторам передали уже около 37 гектаров земли. Кроме этого, столица заключила договор уже с 15-м инвестором. Им является производитель модулей для создания готовых квартир в многоэтажных домах. Для его строительства выделили 5,8 гектара земли в поселении Марушкинское Новой Москвы.

Мэр подчеркнул, что взаимодействие с бизнесом не только поможет в развитии инновационных производств, но и даст горожанам новые рабочие места в пешей доступности от дома.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва получила более трех миллионов медизделий для лечения стомы.