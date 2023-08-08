08 августа 2023, 17:06
Собянин рассказал о крупных инвестроектах в Новой Москве
Мэр Москвы Собянин рассказал о планах создания нескольких крупных инвестпроектов в ТиНАО
В ближайшем будущем в ТиНАО создадут масштабные инвестиционные проекты. Там появится более 13 тысяч новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в поселении Краснопахорское построят логистический центр электронной коммерции. В Щаповском появится пищевой кластер. Завод по производству технологического оборудования возведут в Вороновском.
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Кроме того, в поселении Марушкинское планируют создать промышленный технопарк, а в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная — индустриальный кластер.
Глава города добавил, что в перспективе запланировано строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк», где появится больше 500 новых рабочих мест.
По словам Собянина, по программе по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО построят три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк. Это позволит создать больше 13 тысяч рабочих мест.
Ранее Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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