Москва 19 декабря 2023, 17:02 Собянин рассказал о комплексном развитии территорий в районах Перово и Фили-Давыдково Собянин: 710 тысяч «квадратов» недвижимости возведут в Перове и Фили-Давыдкове Freepik

Читать 360tv в

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) в районах Перово и Фили-Давыдково. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Возведем свыше 710 тысяч квадратных метров недвижимости и создадим больше 5,7 тысячи рабочих мест», — уточнил он.

Реклама

По его словам, на территории части бывшей промзоны «Прожектор» в Перове возведут две школы, три детских сада, поликлинику, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и жилые дома по программе реновации. Также на Староволынской улице в районе Фили-Давыдково появятся школа, детский сад и другие социальные объекты.

Собянин добавил, что в Москве уже одобрили и начали реализовывать 55 проектов КРТ общей площадью более 733 гектаров.

Ранее жителям столицы рассказали, как проекты комплексного развития территорий меняют город. В 2023 году их стало в два раза больше.