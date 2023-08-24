Москва 24 августа 2023, 17:17 Собянин рассказал о качественном образовании во всех школах Москвы Собянин: качественное образование доступно в каждой школе во всех районах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг в парке «Зарядье» на Московском урбанистическом форуме в деловой сессии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. В своем выступлении он рассказал о высокой доступности качественного образования. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Образование — это наше настоящее, наше будущее. От того, какое образование получит молодое поколение, зависит будущее и Москвы, и нашей страны», — отметил он.

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При этом, по словам мэра, образование должно быть не только качественным в каких-то отдельных эксклюзивных школах, оно должно быть качественным и доступным в каждом районе, в каждой школе Москвы. Эта задача стояла в приоритете у властей все эти годы, уточнил Собянин.

Глава города добавил, что ключевым показателем качества образования стало число москвичей, которые поступили в ведущие вузы города и страны.

Ранее Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию. Главной темой обсуждения стало создание в стране университетских кампусов.