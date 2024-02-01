Москва 01 февраля 2024, 10:37 Собянин рассказал о городских торгах для московских предпринимателей Собянин: около 2,6 тыс. бизнес-объектов реализовала Москва на торгах в 2023 году РИА «Новости»

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Власти Москвы реализовали на аукционах примерно 2,6 тысячи бизнес-объектов в 2023 году. Актуальную информацию о торгах можно найти на столичном Инвестпортале, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участие в аукционе и подписание договора проходят онлайн. Перед этим на портале можно посмотреть фото объекта или совершить 3D-тур по нему.

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«Раздел „Имущество от города“ обновляется ежедневно. Сейчас там больше трех тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн», — уточнил мэр.

По его словам, большая часть из реализованных объектов — коммерческие помещения и здания. Также среди предпринимателей обрели популярность киоски, точки общепита, постаматы. Благодаря торгам их можно открыть с минимальными вложениями.

Кроме того, бизнесмены могут арендовать землю для строительства зданий под магазины, дома быта, кафе и рестораны или получить разрешение на открытие некапитальных объектов, такие как спортивные центры, плоскостные парковки и автосервисы.

Ранее Собянин рассказал о московских предприятиях, которые выпускают импортозамещающую продукцию. Они смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи Корпорации развития Зеленограда.