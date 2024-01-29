Москва 29 января 2024, 10:52 Собянин рассказал о финансовой поддержке московских бизнесменов Собянин: бизнесмены получили от Москвы свыше 3,5 мрлд рублей в 2023 году РИА «Новости»

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Москва в 2023 году выделила столичным бизнесменам свыше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. О поддержке предпринимателей рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow», — рассказал он.

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По словам мэра, гранты пошли на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Например, московскому предприятию выделили 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Другая компания получила 1,5 миллиона рублей за разработку системы для автоматизированного пожаротушения.

Собянин добавил, что за пять лет более 7,3 тысячи производств получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер.

Ранее мэр рассказал о новых предприятиях в особой экономической зоне «Технополис Москва». В 2023 году там открыли 35 новых производств.