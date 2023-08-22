Москва 22 августа 2023, 17:28 Собянин рассказал о достижениях предприятий обрабатывающей промышленности в Москве Мэр Москвы Собянин: предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство на 8% Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве предприятия обрабатывающей промышленности продолжают наращивать производство. В сравнении с прошлым годом их показатели увеличились на 8%. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в первом квартале предприятия инвестировали в экономику города более 33 миллиардов рублей. Они регулярно обновляют оборудование и разрабатывают новую продукцию.

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Например, московский производитель роботизированных систем совместно с российской горно-металлургической компанией разработал отечественную проволоку для сварочных работ.

«Город создает все условия для роста инвестиций. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы», — подчеркнул Собянин.

Кроме этого, производства входят в состав особой экономической зоны. Это позволяет им снизить налоги на прибыль, недвижимое имущество, землю и многое другое.

Ранее московский производитель газоанализаторов на 15% нарастил производственные мощности.