22 августа 2023, 17:28
Собянин рассказал о достижениях предприятий обрабатывающей промышленности в Москве
Мэр Москвы Собянин: предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство на 8%
В Москве предприятия обрабатывающей промышленности продолжают наращивать производство. В сравнении с прошлым годом их показатели увеличились на 8%. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в первом квартале предприятия инвестировали в экономику города более 33 миллиардов рублей. Они регулярно обновляют оборудование и разрабатывают новую продукцию.
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Например, московский производитель роботизированных систем совместно с российской горно-металлургической компанией разработал отечественную проволоку для сварочных работ.
«Город создает все условия для роста инвестиций. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы», — подчеркнул Собянин.
Кроме этого, производства входят в состав особой экономической зоны. Это позволяет им снизить налоги на прибыль, недвижимое имущество, землю и многое другое.
Ранее московский производитель газоанализаторов на 15% нарастил производственные мощности.
Сергей Собянин
Промышленность
Москва 2023
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