15 августа 2023, 09:41
Собянин рассказал о будущих единых стандартах для предпрофессиональных классов
Мэр Собянин анонсировал единые стандарты предпрофобразования в Москве
Власти Москвы совместно с учительским сообществом разработают единые стандарты предпрофессионального образования. С таким заявлением на встрече с жителями столицы выступил глава города Сергей Собянин.
По словам мэра, расширять количество предпрофильных классов до бесконечности невозможно, однако модернизация уже существующих программ — медицинского класса, IT-класса, медиакласса, инженерного класса, предпринимательского, кадетского и психолого-педагогического классов — обязательно будет проводиться.
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Особенно необходимо, как отметил глава города, создать четкий и понятный стандарт предпрофессионального образования, чтобы детям было проще выбрать будущее направление их учебы, специальность, начать подготовку к экзаменам.
«Вместе с вами, учительским сообществом, мы доработаем эти стандарты и в этом году начнем активно их внедрять, чтобы это было действительно полноценное предпрофильное образование, которое поможет ребятам найти свою дорогу», — заявил Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал, что на северо-западе столицы планируется построить несколько школ и детских садов — в Хорошево-Мневниках, Покровском-Стрешневе, Куркине и Строгине.
Сергей Собянин
Образование
Москва 2023
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