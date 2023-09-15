Москва 15 сентября 2023, 10:33 Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций БКЛ в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций БКЛ Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают благоустройство территорий у десяти станций БКЛ. Две из них полностью готовы, на одной работы находятся на финальной стадии, а еще к семи приступят в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Открытие новой линии — это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей», — подчеркнул он.

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Так, полностью готовы территорий у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Практически завершили работы у «Сокольников». К благоустройству у станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики» приступят в ближайшее время.

В рамках работ специалисты обновят тротуары, проезжую часть и установят фонари уличного освещения. Кроме этого, там появятся новые остановки и информационные стенды. Также на территориях разобьют цветники, газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее Собянин рассказал о преображении трех районов Москвы.