Москва 03 июля 2023, 15:06 Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в Марьине Мэр Москвы Собянин: благоустройство прудов-регуляторов в Марьине завершат в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино, которое завершат в 2023 году.

Жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших в городе зон отдыха у воды. Технические пруды-регуляторы станут классным местом и новой достопримечательностью Марьино. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, пруды уже очистили и начали обустраивать береговую полосу. У прудов появятся сотни новых деревьев, сделают тропинки, установят скульптуры и светильники. Мэр выразил надежду на то, что работы по благоустройству завершат осенью.

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