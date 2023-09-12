Москва 12 сентября 2023, 11:03 Собянин рассказал о благоустройстве парков на севере Москвы Собянин подвел итоги работ по благоустройству скверов и парков на севере Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работ по благоустройству, выполненных этим летом на севере столицы. Он рассказал об этом в своем блоге.

По словам мэра, одним из самых интересных проектов, реализованных в Северном административном округе Москвы, стало благоустройство сквера вдоль дома 7 на Коровинском шоссе. Там появились игровая зона для детей, новая спортивная площадка и зона для выгула собак. В сквере увеличили количество фонарей, посадили деревья и кустарники, а также установили памятный камень, посвященный 70-летию освобождения Севастополя.

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В сквере на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине создали две детские и спортивную площадки, а также места для отдыха.

Кроме того, Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин объединили в единый прогулочный маршрут, связав районы Войковский и Коптево. Здесь обустроили детские и спортивные площадки, а также зону для выгула собак.

В рамках работ по благоустройству также привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине.

В Савеловском районе Москвы отремонтировали пешеходную зону, проходящую по Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской улицам и 4-му Вятскому переулку.

Ранее в Лобне благоустроили сквер на Текстильной улице.