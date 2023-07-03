Москва 03 июля 2023, 10:29 Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки Мэр столицы Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных вдоль Москвы-реки Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о проделанной работе по благоустройству 40 набережных Москвы-реки, в числе которых — Крымская, Пушкинская и Якиманская.

По его словам, общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составила около 170 километров. Собянин уточнил, что за последние годы удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров.

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При этом, как отметил мэр, еще десять лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта. Классические гранитные набережные в центре столицы использовали в качестве автомобильных дорог, и они оставались недоступными для пешеходов.

Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин заверил, что в следующие пять лет проведут еще больший объем работы по благоустройству территорий у реки.

Ранее в честь первого в мире круглогодичного маршрута электросудов на Москве-реке состоялся парад кораблей.