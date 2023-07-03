03 июля 2023, 10:29
Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки
Мэр столицы Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных вдоль Москвы-реки
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о проделанной работе по благоустройству 40 набережных Москвы-реки, в числе которых — Крымская, Пушкинская и Якиманская.
По его словам, общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составила около 170 километров. Собянин уточнил, что за последние годы удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров.
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При этом, как отметил мэр, еще десять лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта. Классические гранитные набережные в центре столицы использовали в качестве автомобильных дорог, и они оставались недоступными для пешеходов.
Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Собянин заверил, что в следующие пять лет проведут еще больший объем работы по благоустройству территорий у реки.
Ранее в честь первого в мире круглогодичного маршрута электросудов на Москве-реке состоялся парад кораблей.
Благоустройство
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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