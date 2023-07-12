Москва 12 июля 2023, 12:57 Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов Собянин: в Москве выполнили почти 40% запланированных работ по благоустройству дворов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в 2023 году выполнили почти 40% запланированных работ по благоустройству придомовых территорий. Всего планируют обновить 1600 дворов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, детские и спортивные площадки. Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города добавил, что работы ведутся по квартальному принципу. Это означает оформление всего квартала в единой стилистике. Он привел в пример улицу Челюскинскую в Лосиноостровском районе, где привели в порядок шесть территорий, а в перспективе благоустроят еще семь.

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Кроме того, детские площадки во дворах, расположенных на Мичуринском проспекте в Раменках, оформили в единой цветовой палитре и экостиле. В Хамовниках расширяют пути к остановкам и восстанавливают исторический облик сквера на Фрунзенской набережной.

Ранее Собянин рассказал о преображении набережных острова Балчуг в центре Москвы.