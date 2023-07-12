12 июля 2023, 12:57
Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов
Собянин: в Москве выполнили почти 40% запланированных работ по благоустройству дворов
В столице в 2023 году выполнили почти 40% запланированных работ по благоустройству придомовых территорий. Всего планируют обновить 1600 дворов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, детские и спортивные площадки.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Глава города добавил, что работы ведутся по квартальному принципу. Это означает оформление всего квартала в единой стилистике. Он привел в пример улицу Челюскинскую в Лосиноостровском районе, где привели в порядок шесть территорий, а в перспективе благоустроят еще семь.
Реклама
Кроме того, детские площадки во дворах, расположенных на Мичуринском проспекте в Раменках, оформили в единой цветовой палитре и экостиле. В Хамовниках расширяют пути к остановкам и восстанавливают исторический облик сквера на Фрунзенской набережной.
Ранее Собянин рассказал о преображении набережных острова Балчуг в центре Москвы.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама