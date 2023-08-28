28 августа 2023, 10:30
Собянин рассказал о 3D-моделировании при проектировании станций метро Москвы
Мэр Москвы Собянин рассказал о 3D-моделировании при строительстве метро
В столице продолжают строительство станций и открытие линий метрополитена. При их проектировании используют инновационный подход. Это 3D-моделирование: виртуальное строительство, при котором сразу выявляют все возможные ошибки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Такие цифровые двойники создавали для станций на востоке БКЛ. Сейчас используем эту технологию перед строительством новых станций радиальных линий», — рассказал он.
Реклама
Например, станции «Терехово» и «Кунцевская». При помощи 3D-моделирования подготавливают и выпускают всю необходимую проектную и рабочую документацию.
Кроме этого, Собянин отметил, что тут используются данные отечественного ПО. Впервые на нем спроектировали электродепо «Бирюлевское». Мэр добавил, что специалисты уже приступили и к расширению возможностей цифровизации. На стадии разработки — база готовых решений.
Ранее Собянин назвал темпы развития метро в Москве рекордными.
Строительство
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама