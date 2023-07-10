Москва 10 июля 2023, 15:26 Собянин рассказал Мишустину о московских разработках на выставке «Иннопром» Мэр Москвы Собянин показал Мишустину разработки столичных компаний на выставке «Иннопром» Мэр Москвы Сергей Собянин и глава правительства Михаил Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром» / Telegram

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Мэр Москвы Сергей Собянин представил председателю правительства Михаилу Мишустину разработки столичных предприятий, продемонстрированных на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом мэр столицы рассказал в своем Telegram-канале.

Главе правительства на выставке показали экзоскелет московской компании «Экзоатлет», предназначенный для восстановления пациентов с нарушениями опорно-двигательной функции после инсульта, ДЦП или травмы позвоночника.

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Также на «Иннопром» компания «Аэромакс» представила первый в мире проект по использованию водородных топливных элементов в гражданских грузовых беспилотниках.

Москва — одна из крупнейших городских экономик мира. Мы входим в десятку мегаполисов по объему валового регионального продукта. За пять лет в городе открылись 1346 новых промышленных предприятий. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр столицы подчеркнул, что такого результата московская экономика достигла во многом благодаря созданию благоприятной среды для инвестиций и работы в особой экономической зоне, а также совершенствованию электронных платформ для сотрудничества города и бизнеса.

Ранее Собянин сообщил, что Москва возглавила федеральный рейтинг эффективности промышленной политики за прошлый год.