10 июля 2023, 15:26
Собянин рассказал Мишустину о московских разработках на выставке «Иннопром»
Мэр Москвы Собянин показал Мишустину разработки столичных компаний на выставке «Иннопром»
Мэр Москвы Сергей Собянин представил председателю правительства Михаилу Мишустину разработки столичных предприятий, продемонстрированных на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом мэр столицы рассказал в своем Telegram-канале.
Главе правительства на выставке показали экзоскелет московской компании «Экзоатлет», предназначенный для восстановления пациентов с нарушениями опорно-двигательной функции после инсульта, ДЦП или травмы позвоночника.
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Также на «Иннопром» компания «Аэромакс» представила первый в мире проект по использованию водородных топливных элементов в гражданских грузовых беспилотниках.
Москва — одна из крупнейших городских экономик мира. Мы входим в десятку мегаполисов по объему валового регионального продукта. За пять лет в городе открылись 1346 новых промышленных предприятий.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Мэр столицы подчеркнул, что такого результата московская экономика достигла во многом благодаря созданию благоприятной среды для инвестиций и работы в особой экономической зоне, а также совершенствованию электронных платформ для сотрудничества города и бизнеса.
Ранее Собянин сообщил, что Москва возглавила федеральный рейтинг эффективности промышленной политики за прошлый год.
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