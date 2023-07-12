Москва 12 июля 2023, 17:49 Собянин рассказал, когда в Новогирееве сдадут первый дом по реновации Мэр Москвы Собянин: первый дом по реновации в районе Новогиреево сдадут в конце июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый дом в районе Новогиреево, включенный в программу реновации, будет готов к концу июля. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в новом доме, расположенном на Свободном проспекте, будет 200 квартир с чистовой отделкой и подземный паркинг. В него переселят жильцов двух старых пятиэтажек.

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Кроме того, в доме будут вентилируемые фасады, застекленные лоджии и балконы. Его оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Территорию вокруг здания благоустроят.

Мэр добавил, что в этом районе по программе реновации постоят еще три дома на Утренней и Мартеновской улицах. Эти здания перешли на стадию проектирования и подготовки градостроительной документации.

Собянин уточнил, что к 2033 году в Новогирееве 16 тысяч человек переселят в 72 новых жилых дома.

Ранее стало известно о том, что строительство дома по реновации началось на юге Москвы.