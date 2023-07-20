Москва 20 июля 2023, 08:35 Собянин рассказал, как прошла реконструкция ледового дворца в Сокольниках Мэр Собянин подвел итоги реконструкции ледового дворца в Сокольниках Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Ледовый дворец в Сокольниках пережил масштабную реконструкцию. О том, как объект сделали современным и удобным, в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь ледовый дворец занимает площадь более 18,5 тысячи квадратных метров, а его оснащение отвечает новейшим стандартам. Не обошли вниманием и территорию вокруг спортивного центра: рядом сделали пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное вечернее освещение и разместили удобную парковку.

Реклама

По словам главы города, теперь в Сокольниках появились целых две ледовых арены с новыми техническими помещениями и комфортными раздевалками, медицинский кабинет и СПА-центр с купелью, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб.

Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов. Сергей Собянин

Ранее глава города открыл новый путепровод на юге столицы, соединяющий с внутренней стороны МКАД и трассу М-4 «Дон».