Москва 03 августа 2023, 09:38 Собянин рассказал, как проходит реставрация Денежного переулка Мэр Собянин рассказал о реставрации зданий в Денежном переулке в центре Москвы Telegram

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Крупнейшая в истории программа реставрации архитектурных памятников продолжается в Москве. Мэр города Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как преображаются старинные здания, на примере прилегающего к Старому Арбату Денежного переулка.

По словам главы города, за последние годы именно в Денежном переулке отреставрировали восемь зданий, каждое из которых представляет большую культурную и историческую ценность.

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Несколько недель назад завершились работы над фасадом особняка Бройдо-Бурдакова в стиле модерн, возведенного в начале XX века. Работы внутри здания завершились еще в 2019 году, а теперь внешнему облику дома, где сейчас располагается посольство Чили, вернули исторический желтый цвет, привели в порядок сохранившиеся декоративные элементы и восстановили утраченные.

Также Собянин рассказал, как мастера столицы восстанавливали усадьбу Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, которую выстроили на рубеже XVIII–XIX веков и дополнили в начале XX века.

«Перед реставрацией здание находилось буквально в аварийном состоянии: прохудилась крыша, прогнили стропила, заржавели балки, стены покрывала плесень. Реставраторы спасли памятник — заменили крышу, внутренние системы и коммуникации. Кирпичную кладку восстанавливали, используя кирпич, аналогичный тому, из которого был построен дом», — пояснил мэр.

По словам Собянина, особого отношения сейчас требует и другой уникальный дом все в том же Денежном переулке — городская усадьба М. С. Грачева. Деревянный особняк выстроили в 1815 году, затем, уже в 1880-е годы, здание богато украсили, однако в советское время многие элементы декора утратили, а планировку здания изменили. В 2015 году специалисты начали работы по восстановлению исторического вида усадьбы. Ремонт фасадов планируют завершить в октябре этого года.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти столицы выделят средства на реставрацию церкви Всех Святых в Красносельском районе, построенной по проекту архитектора Александра Никифорова в 1887–1891 годах.