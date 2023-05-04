Москва 04 мая 2023, 17:12 Собянин рассказал, как продвигается строительство новых школ в ТиНАО Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящиеся социальные объекты в Новой Москве Мэр Москвы Сергей Собянин / РИА «Новости»

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В Новомосковском округе к 2035 году планируют ввести в эксплуатацию более 700 социально значимых объектов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В деревне Николо-Хованское, на территории жилого комплекса «Испанские кварталы», заканчивают строить большую школу с детским садом, рассказал Собянин. Образовательный комплекс войдет в состав школы № 547.

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«Здание спроектировано по принципу „школа как город“. В нем есть все для учебы и отдыха детей», — отметил мэр.

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В учебном заведении разместили лаборатории естественных наук, инженерии и физики. Также там построили художественную мастерскую, в том числе для изучения промышленного дизайна и архитектуры, и создали IT-полигон.

Для активных занятий есть два спортивных зала и скалодром, футбольное поле, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки.

В городе Московский, на улице Никитина, строят здание для Детской школы искусств. Оно будет в 6,5 раза больше прежней.

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Собянин добавил, что с 2012 года в ТиНАО появились 123 новых школы и детских сада. До конца года завершат строительство еще 28 зданий.

К 2035 году в округе введут в эксплуатацию около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых.