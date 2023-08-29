Москва 29 августа 2023, 08:37 Собянин рассказал, как продвигается масштабный капремонт в корпусах Боткинской больницы Мэр Собянин: девятый корпус Боткинской больницы готов после капремонта Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Девятый корпус Боткинской больницы готов к работе после капитального ремонта, еще один корпус, № 20, готов на 92%. Об этом, а также о ходе ремонта в других корпусах медучреждения рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

За время работ во всем комплексе больницы, с 2020 по 2022 годы, уже открыли гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус № 7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр и пищеблок. Сейчас работы начинаются еще в двух корпусах — № 2 и № 10, оба здания входят в списки объектов культурного наследия, так что там проходит еще и реставрация, закончить работы в этих зданиях планируется во второй половине 2024 года.

Реклама

«Во втором будут терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения. В десятом разместится научно-академический корпус, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов», — поделился Собянин.

Ранее москвичам рассказали о планах переоборудования нежилого одноэтажного здания на Проспекте Вернадского в медицинский центр.