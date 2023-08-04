Москва 04 августа 2023, 11:03 Собянин рассказал, как почти 70 тысячам москвичей помогли пройти профориентацию Мэр Москвы Собянин: столичная служба занятости помогла с профориентацией 70 тысяч горожан Сайт мэра и правительства Москвы

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Школьникам, студентам и трудоустроенным специалистам помогает с выстраиванием карьерной стратегии служба занятости Москвы. О том, как с помощью профтестирования жители столицы получают больше информации о своих навыках, рассказал в Telegtam-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, профориентирование необходимо очень широкому кругу людей вне зависимости от их опыта в той или иной сфере работы. Всего служба занятости помогла почти 70 тысячам москвичей.

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«Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения. Студенты — определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом — найти новые возможности для профессионального роста», — пояснил глава города.

Более 200 инструментов оценки гибких, цифровых и профессиональных навыков можно испробовать в виде простых тестов. Для этого достаточно прийти в центр «Моя работа» и «Моя карьера» или пройти самые популярные тесты онлайн на сайте службы занятости.

Собянин напомнил, что на Московском урбанистическом форуме тоже можно узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях в «Офисе будущего».

Ранее мэр Москвы рассказал о результатах взаимодействия властей города с бизнесом в расширении и запуске инновационных и социально значимых проектов.