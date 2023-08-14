Москва 14 августа 2023, 09:16 Собянин рассказал, как налоговые льготы простимулировали промышленность Москвы Мэр Собянин рассказал, как работают налоговые льготы для промышленных комплексов Личный блог Сергея Собянина

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Благодаря инициативе властей Москвы правительство России переработало систему налоговых льгот для российских промышленных предприятий. О том, как меры поддержки сказались на отечественном производстве за последние годы, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, современная концепция налоговых льгот значительно отличается от той, которая нанесла значительный ущерб госбюджету в девяностые годы и была отменена в двухтысячных. Однако в 2012–2013 годах систему сделали более эффективной, справедливой и добровольной. Для получения налоговых льгот предприятие должно подать заявку на получение статуса промышленного комплекса. Для этого от него требуется отвечать нескольким критериям: инвестировать в развитие, иметь достаточную выручку, а также платить сотрудникам в среднем не менее 82,2 тысячи рублей в месяц.

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«При этом отраслевая принадлежность не играет никакой роли. Мы готовы поддержать любое производство — от зубной пасты до космических спутников, — лишь бы предприятие стабильно работало и приносило пользу Москве. Если предприятие соответствует этим критериям, город в 5 раз снижает земельный налог, в 2 раза — налог на недвижимость, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, уменьшается с 17% до 13,5%. В совокупности эти льготы снижают нагрузку по региональным налогам примерно на 17–20%», — пояснил Собянин.

В столице сейчас 67 предприятий уже получили статус промышленного комплекса и пользуются налоговыми льготами. Как рассказал глава города, эта мера пользуется популярностью у пищевой отрасли — 24 производства именно в этой области стали использовать более выгодный для себя статус.

Так, комбинат «Черемушки» с 2016 года стал пользоваться налоговыми льготами, а уже в 2020 году на предприятии ввели две новые линии по производству подового и формового хлеба мощностью 50 тонн в сутки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что экономика страны сумела адаптироваться к текущим внешним вызовам и демонстрирует устойчивый рост с помощью внутреннего спроса.