14 августа 2023, 09:16
Собянин рассказал, как налоговые льготы простимулировали промышленность Москвы
Мэр Собянин рассказал, как работают налоговые льготы для промышленных комплексов
Благодаря инициативе властей Москвы правительство России переработало систему налоговых льгот для российских промышленных предприятий. О том, как меры поддержки сказались на отечественном производстве за последние годы, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, современная концепция налоговых льгот значительно отличается от той, которая нанесла значительный ущерб госбюджету в девяностые годы и была отменена в двухтысячных. Однако в 2012–2013 годах систему сделали более эффективной, справедливой и добровольной. Для получения налоговых льгот предприятие должно подать заявку на получение статуса промышленного комплекса. Для этого от него требуется отвечать нескольким критериям: инвестировать в развитие, иметь достаточную выручку, а также платить сотрудникам в среднем не менее 82,2 тысячи рублей в месяц.
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«При этом отраслевая принадлежность не играет никакой роли. Мы готовы поддержать любое производство — от зубной пасты до космических спутников, — лишь бы предприятие стабильно работало и приносило пользу Москве. Если предприятие соответствует этим критериям, город в 5 раз снижает земельный налог, в 2 раза — налог на недвижимость, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, уменьшается с 17% до 13,5%. В совокупности эти льготы снижают нагрузку по региональным налогам примерно на 17–20%», — пояснил Собянин.
В столице сейчас 67 предприятий уже получили статус промышленного комплекса и пользуются налоговыми льготами. Как рассказал глава города, эта мера пользуется популярностью у пищевой отрасли — 24 производства именно в этой области стали использовать более выгодный для себя статус.
Так, комбинат «Черемушки» с 2016 года стал пользоваться налоговыми льготами, а уже в 2020 году на предприятии ввели две новые линии по производству подового и формового хлеба мощностью 50 тонн в сутки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что экономика страны сумела адаптироваться к текущим внешним вызовам и демонстрирует устойчивый рост с помощью внутреннего спроса.
Сергей Собянин
Промышленность
Москва 2023
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