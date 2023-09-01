Москва 01 сентября 2023, 10:25 Собянин рассказал, как Минобороны оборудует позиции ПВО для защиты Москвы Мэр Москвы Собянин: Минобороны способно возводить позиции ПВО в столице за сутки РИА «Новости»

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Столичные власти вместе с Минобороны наладили высочайшие темпы работы, позволяющие создавать новые объекты ПВО для защиты города за считаные сутки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства, сообщило РИА «Новости».

По его словам, во время обсуждения мер защиты города от вражеских дронов у Минобороны возник вопрос, за какой срок нужно переустроить систему ПВО. Была поставлена задача сделать это не за месяц, а за сутки.

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«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — поделился мэр.

Отдельно глава города поблагодарил работников комплекса горхозяйства за слаженную работу, позволяющую обеспечить безопасность москвичей.

Ранее утром силам ПВО удалось пресечь очередную атаку беспилотника. Дрон сбили над Люберцами, разрушений, пострадавших нет.