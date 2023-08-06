Москва 06 августа 2023, 09:33 Собянин рассказал, как метро Москвы развивает стабильную связь Мэр Собянин: с 2011 года скорость мобильного интернета в метро Москвы выросла в 40 раз Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Мобильная связь, быстрый интернет, удобные сервисы в помощь пассажирам — в московском метро работает все. О том, как подземка остается на связи с мегаполисом, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ежедневно метро обслуживает порядка восьми миллионов человек, поэтому связь там развивается очень активно.

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С 2011 года скорость мобильного интернета в метрополитене увеличилась в сорок раз, а беспроводная бесплатная сеть MT_FREE работает в каждом вагоне — в метро, на МЦК и МЦД.

«Строящиеся станции начинают оснащать необходимым оборудованием примерно за полгода до запуска движения на новом участке. На Большой кольцевой линии сейчас качество связи — одно из лучших в мире», — отметил Сергей Собянин.

Метро работает не только над связью для пассажиров, но и над множеством полезных сервисов. Например, в приложении «Метро Москвы» можно выстроить маршрут и купить билет на любой вид общественного городского транспорта, включая даже автобусы дальнего следования.

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