Москва 09 сентября 2023, 11:59 Собянин принял участие в голосовании мэра Москвы Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн РИА «Новости»

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Глава города Сергей Собянин 9 сентября поучаствовал в голосовании на выборах в Москве. В своем личном блоге мэр сообщил, что отдал свой голос, воспользовавшись системой ДЭГ.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — уточнил Собянин.

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Он добавил, что при желании можно посетить избирательный участок.

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Он сделал это с помощью планшета, находясь в своем рабочем кабинете.

Ранее москвичам сообщили, что первый день выб­оров мэра прошел без нарушений. В Мосгоризбиркоме отметили высокие результаты голосования, которыми можно гордиться.

Москвичи смогут проголосовать на выборах главы города и депутатов 13 муниципальных образованиях ТиНАО 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно на избирательных участках, дистанционно или с помощью электронных терминалов.