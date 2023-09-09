09 сентября 2023, 11:59
Собянин принял участие в голосовании мэра Москвы
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Глава города Сергей Собянин 9 сентября поучаствовал в голосовании на выборах в Москве. В своем личном блоге мэр сообщил, что отдал свой голос, воспользовавшись системой ДЭГ.
«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — уточнил Собянин.
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Он добавил, что при желании можно посетить избирательный участок.
Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Он сделал это с помощью планшета, находясь в своем рабочем кабинете.
Ранее москвичам сообщили, что первый день выборов мэра прошел без нарушений. В Мосгоризбиркоме отметили высокие результаты голосования, которыми можно гордиться.
Москвичи смогут проголосовать на выборах главы города и депутатов 13 муниципальных образованиях ТиНАО 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно на избирательных участках, дистанционно или с помощью электронных терминалов.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
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