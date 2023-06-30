Москва 30 июня 2023, 09:37 Собянин премировал архитекторов Москвы за лучшие проекты Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и строительства авторам 12 проектов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице вручили городские премии в сфере архитектуры и градостроительства. В 2023 году из 162 заявок отобрали 52 проекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«От вашего творчества, от вашего таланта будет зависеть то, что в Москве происходит сегодня и будет происходить в ближайшие годы. А так как многие проекты, которые мы сегодня делаем, выходят через пять, через десять лет, то это целая эпоха», — отметил глава города.

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Он выразил свою благодарность 12 номинантам премии за их труд и талант при проектировании зданий. Премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства с 2017 года присуждают за разработку ярких, уникальных и качественных решений, отвечающих задачам по формированию комфортной городской среды.

Собянин добавил, что в Москве сегодня рекордное количество строящихся объектов, что накладывает на власть и на архитекторов большую ответственность. Объемы строительства выросли с двух-трех миллионов квадратных метров до шести-семи, в том числе увеличились темпы возведения коммерческой недвижимости — с полумиллиона-миллиона почти до пяти.

Ранее горожанам сообщили, что прием заявок на конкурс архитектурных проектов завершится в Подмосковье 30 июня.