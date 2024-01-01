Москва 01 января 2024, 02:40 Собянин пожелал москвичам долголетия и любящих людей рядом Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал им любящих людей рядом РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. Традиционно подвели итоги прошедшего года на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин отметил, что в прошедшем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, а также за судьбу военнослужащих в зоне СВО. Мэр подчеркнул, что под руководством президента России Владимира Путина удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность страны. Москвичей Собянин поблагодарил за мужество и трудолюбие.

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«Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! <…> Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди!» — сказал Собянин.

В преддверии Нового года президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск. Глава государства поздравил военнослужащих в телефонном разговоре.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан и поблагодарил силовиков за уверенность в завтрашнем дне и мир. Также он пожелал мира соседям.