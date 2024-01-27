27 января 2024, 16:50
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
Мэр Москвы Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-летием снятия блокады Ленинграда
В субботу Россия отмечает 80-летие со дня освобождения Ленинграда. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, москвичей и жителей Санкт-Петербурга с памятной датой. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.
«Почти 900 дней неимоверных испытаний — бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких — не сломили защитников и жителей осажденного города», — говорится в документе.
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Мэр напомнил, что в то непростое время люди оказывали друг другу поддержку, вступали в бои с твердой уверенностью в победе над врагом.
Глава города подчеркнул, что страна гордится подвигом ленинградцев и чтит память тех, кому не суждено было дожить до освобождения города от блокады.
В Москве сейчас проходит множество мероприятий в честь знаменательного события. Горожане могут принять участие в церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам. В эти дни москвичам предлагают посетить тематические выставки, концерты и кинопоказы.
Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады также представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам.
Сергей Собянин
Блокада Ленинграда
Великая Отечественная война
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