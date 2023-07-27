Москва 27 июля 2023, 09:44 Собянин поздравил сотрудников московских МФЦ с профессиональным праздником Мэр Собянин заявил, что ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Профессиональный праздник 27 июля отмечают работники многофункциональных центров (МФЦ). Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил всех причастных и поблагодарил их за труд.

«Спасибо, друзья, за сервис высшего уровня, отзывчивость и профессионализм!», — написал он.

Реклама

Глава города отметил, что каждый день примерно 70 тысяч жителей столицы обращаются за госуслугами. К каждому клиенту специалисты подходят индивидуально и помогают решить их вопрос.

Кроме того, представители госуслуг принимают участие в разных социально значимых для города проектах. В частности, в павильонах «Здоровая Москва» они помогают посетителям в подготовке к чекапу. В городских медучреждениях решают возникшие немедицинские вопросы пациентов. Во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского они трудятся администраторами. В парках занимаются организацией тренировок проекта «Спортивные выходные».

Ранее мобильный офис МФЦ открыли в поселке Менделеево под Солнечногорском. Пенсионеры и жители смогут решить все вопросы с документами на месте.