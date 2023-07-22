Москва 22 июля 2023, 09:45 Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником Мэр Собянин поздравил московских работников торговли с профессиональным праздником Сайт мэра и правительства Москвы

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Порядка двух миллионов специалистов трудятся в столичной сфере торговли. В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником людей, делающих жизнь в мегаполисе удобнее.

Глава города отметил труд продавцов, кассиров, менеджеров, логистов и многих других работников. Всего, по словам Собянина, в Москве действует больше 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тысячи ресторанов и кафе.

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Также мэр столицы подчеркнул, что торговый сектор города в кратчайшие сроки подстроился под новые реалии и на высшем уровне организовал онлайн-продажи, ассортимент, сроки доставки и качество обслуживания.

Все это, наравне с поддержкой активной работы традиционных торговых точек, привело к отличному результату: 99% москвичей, как рассказал глава города, могут купить все, что им нужно, рядом с домом.

Собянин заметил, что для многих москвичей работа в сфере торговли стала делом жизни.

«Поздравляю с праздником! Успеха и больше поводов для улыбок, которые создают хорошее настроение миллионам москвичей, ежедневно совершающим покупки», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин заявил о готовности московских властей поддержать формирующуюся тенденцию превращения торговых комплексов в общественные центры районов. Сделать это в столице планируют при помощи грантов для ТЦ, готовых увеличить долю площадей под социальные объекты после перепрофилирования.