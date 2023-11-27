Москва 27 ноября 2023, 11:27 Собянин поздравил победителей молодежного конкурса «Наследие» в Москве Собянин: в Москве завершился VI молодежный форум «Наследие» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве провели VI молодежный форум «Наследие». В этом году в нем приняли участие 20 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. В том числе из регионов России и Республики Беларусь», — уточнил он.

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Глава города отметил, что московская команда № 10 победила с проектом создания центра здоровья, культуры и отдыха «Басманный двор». Жюри также выделило проекты команды № 9 «Реабилитационный центр „Точка опоры“ и команды № 4 — „Социокультурный кластер „Басманный“.

Среди регионов победителями стали участники конкурса из Владимира. На втором месте оказался Воронеж, на третьем — Тюмень.

Собянин поздравил победителей и пожелал им новых плодотворных идей.

В конце форума провели городской фестиваль. Всех желающих научили реставрировать мебель из дерева и мозаику, а также участникам предложили отправить открытку в любой уголок России «Почтой Наследия».

Пользователи «Активного гражданина» при помощи голосования также выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он прошел с 1 июля по 30 сентября.