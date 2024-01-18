Москва 18 января 2024, 16:52 Собянин поздравил ОЭЗ «Технополис Москва» с 18-летием Собянин: ОЭЗ «Технополис Москва» открыла 35 новых производств в 2023 году Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» исполнилось 18 лет. Ее достижения за это время в своем Telegram-канале перечислил мэр столицы Сергей Собянин.

«С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок — это больше 200 предприятий, 16,3 тысячи рабочих мест», — отметил он.

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По словам мэра, за это время объем инвестиций компаний в экономику Москвы превысил 160 миллиардов рублей. В 2023 году на территории «Технополиса Москва» открыли 35 новых предприятий.

Среди главных преимуществ для резидентов ОЭЗ Собянин назвал налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий. Например, их освобождают от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль сокращается до 2%.

В особой экономической зоне находятся компании, производящие импортозамещающую продукцию: микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, программное обеспечение и многое другое.