Москва 12 июня 2023, 09:49 Собянин поздравил москвичей с Днем России Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России Сайт мэра и правительства Москвы

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Поздравления с Днем России и пожелания жителям столицы выразил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем России — праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны», — написал мэр.

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В современной Москве — мегаполисе преобразований и активных граждан — власти реализуют крупные программы, связанные с транспортом, промышленностью и инновациями. Эти проекты имеют общенациональное значение. По словам Собянина, столичные специалисты делятся опытом созидания и развития с другими российскими городами.

«Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни», — добавил мэр.

Ранее космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС. По словам командира экспедиции Прокопьева, 12 июня в стране отмечают один из самых важных праздников для всех россиян.