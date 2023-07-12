Москва 12 июля 2023, 09:38 Собянин поздравил московских школьников с победой в конкурсе «Молодые дарования России» Собянин: ученики из Москвы победили на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» Сайт мэра и правительства Москвы

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Учащиеся творческих образовательных учреждений продемонстрировали свое мастерство и завоевали победу в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом вашего большого творческого пути», — написал глава города.

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Он отметил, что Федор Орлов и Глеб Семенов победили в номинации «Фортепиано, орган». Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко стали лучшими в номинации «Оркестровые струнные инструменты». Татьяна Фоменко выиграла в номинации «Театральное искусство, цирковое искусство». Кроме того, москвичам удалось завоевать 22 призовых места.

Собянин уточнил, что на общероссийском конкурсе высокая конкуренция, там соревнуются лучшие ученики и студенты школ искусств. Мэр также выразил благодарность преподавателям за такие высокие результаты.

Ранее юных москвичей пригласили поучаствовать в творческом конкурсе «Про мой район».