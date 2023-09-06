06 сентября 2023, 08:33
Собянин поздравил коллектив детской больницы имени Сперанского с юбилеем учреждения
Мэр Москвы Собянин: детская больница имени Сперанского отметит 100-летний юбилей
В этом году детской больнице имени Сперанского исполнится 100 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медработников с юбилеем учреждения.
«Это один из ключевых детских стационаров Москвы, в котором больше 1500 сотрудников. Ежегодно в больнице проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей России», — уточнил он.
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Глава города отметил, что клиника включает несколько уникальных центров. В частности, ожоговый детский центр по лечению термической травмы, в котором пациент может получить не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь.
Специалисты центра неонатальной нефрологии и диализа занимаются выхаживанием младенцев с почечной патологией. В центре аллергологии и иммунологии ежегодно проходят лечение свыше шести тысяч детей.
Собянин поздравил всех сотрудников с юбилеем и пожелал успехов. Он добавил, что профессионализм врачей — залог здоровья детей.
Ранее в ГКБ № 15 имени Филатова открыли третий флагманский центр. Он будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи.
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