Москва 15 мая 2023, 12:23 Собянин поздравил хранителя Вечного огня Николая Морозова с 95-летием Мэр Москвы Собянин поздравил ветерана ВОВ Николая Морозова с 95-летием

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Почетный специалист Мосгаза Николай Васильевич Морозов, который обслуживал Вечный огонь с 1967 года, отметил 95-летие. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня Николаю Васильевичу исполняется 95 лет. Поздравляю его с юбилеем и желаю здоровья и сил! Несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор помнит каждый день Великой Отечественной войны в деталях», — написал Собянин.

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Николай Морозов застал войну шестиклассником. В 1942-м он, прибегнув к хитрости, попал на фронт: пришел на вокзал, чтобы проводить брата, и запрыгнул в уходящий состав. В итоге стал на сторожевом катере охранять водный район главной базы Северного флота в Полярном, а в 1943 году 14-летний Николай отправился на первое боевое задание.

По окончании войны Николай Васильевич устроился в столичное газовое хозяйство. Восьмого мая 1967 года участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в Александровском саду.

«Потом с коллегами обеспечивал надежность и безопасность работы этой уникальной конструкции в течение многих десятилетий», — добавил мэр.

Николай Морозов награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и Ушакова, орденом Отечественной войны II степени и многочисленными памятными наградами.

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